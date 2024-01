Sorpresa en el fútbol inglés: Jürgen Klopp anunció que dejará de ser entrenador del Liverpool

El entrenador alemán Jürgen Klopp anunció este viernes que dejará de ser el entrenador del Liverpool, actual puntero de la Premier League, al final de la presente temporada, según lo anunció el club británico y el propio director técnico.

"Jurgen Klopp anunció su decisión de dejar el cargo de entrenador del Liverpool, tras informarle a los dueños del club de su deseo de dejar su puesto cuando finalice la campaña 2023-24" anunció la cuenta oficial del Liverpool en la red social X (exTwitter).

Klopp anunció su marcha en un video publicado por Liverpool asegurando que ha perdido algo de energía para seguir en el cargo pese a que está "enamorado" del club.

"Dejaré el club a final de temporada. Puedo entender que esto es un shock para mucha gente en este momento cuando lo escuchas por primera vez, pero obviamente quiero explicarlo o al menos intentar explicarlo. Amo absolutamente todo acerca de este club, de esta ciudad, de sus hinchas", dijo el alemán de 56 años.

Jürgen Klopp will host a special press conference at the AXA Training Centre this afternoon to discuss his decision to leave Liverpool at the end of the current season.

Watch it live from 3pm GMT.

