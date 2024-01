El ministro Goity afirmó que es "imposible cumplir" la paritaria anterior

El ministro de Educación fustigó a la gestión de Perotti por definir una actualización “irresponsable” que “sabían que no iban a pagar”. En ese marco, aseguró que el compromiso es recomponer el salario, pero de acuerdo a los recursos con los que cuenta la provincia

El ministro de Educación de Santa Fe José Goity habló este viernes de la negociación paritaria con docentes. En medio del reclamo gremial para que se cumpla con la cláusula gatillo de diciembre, acordada con la gestión anterior, el funcionario fue tajante: “Planteamos con dolor y honestidad que es imposible cumplir con esa paritaria”.

También acusó a la gestión que lo antecedió de definir una paritaria “irresponsable”. “Sabían que no iban a pagar y que el problema no lo iban a tener que afrontar”, fustigó.

“Esto no significa que no vayamos a poner sobre la mesa y discutir una recomposición salarial. Va a haber oferta, la estamos construyendo y es necesaria la recomposición. Pero sabemos que no va a satisfacer las necesidades ni expectativas”, advirtió Goity.

En ese sentido, insistió en que la actual gestión tiene un “fuerte compromiso por recomponer el salario docente”. “Eso lo podemos hacer en base a la verdadera capacidad de ingresos que tiene el Estado para tomar compromisos, que efectivamente podamos cumplir”, señaló.

Con respecto a cómo sigue la discusión salarial, Goity detalló que el próximo miércoles hay una nueva convocatoria. “Estamos constituyendo una comisión técnica de recomposición salarial. Estamos comprometidos para empezar las clases el 26 de febrero. Vamos a hacer un esfuerzo para poner sobre la mesa una oferta salarial, pero también necesitamos (que los gremios) se comprometan con los aprendizajes de los chicos”, concluyó.

Escuchar también audio completo: