El oficialismo logró quórum y comenzó la sesión por la Ley ómnibus

El proyecto más ambicioso del Gobierno ingresará en el recinto para su votación con el quórum de los bloques cuya oposición es matizada.

Existen dos posturas sin grises: el PRO definió su acompañamiento total a La Libertad Avanza, que además suma votos de bancas reducidas; en el otro extremo, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se opondrán sin fisuras. 84 a favor y 104 en contra; en el medio todo es posible.

El debate ingresará a su instancia institucional en el Congreso, donde cada ítem es susceptible de sufrir modificaciones y se desconoce -hasta el momento mismo de la votación- qué redacción puede ser aprobada.

Hay cuatro bloques que destrabarán los artículos, porque si existe una certeza es que la ley ómnibus no saldrá en su totalidad. Son la Unión Cívica Radical (34 diputados), Hacemos Coalición Federal (23), Innovación Federal (9) e Independencia (3): el oficialismo precisa de 45 de esos 69 votos para llegar a la cifra de 129 afirmativos y aprobar el proyecto. Cada uno de estos partidos ya expresó en comunicados y en las firmas de los dictámenes, que sus bancadas no respaldarán homogéneamente la ley. Fuentes del Gobierno apuntan a que es posible que el oficialismo decida retirar la totalidad del proyecto si la oposición no acompaña los puntos que más valoran.

Este miércoles cada bloque tuvo su reunión para definir estrategias para el debate, que nadie espera que dure menos de 24 horas. La centralidad del encuentro de La Libertad Avanza -donde sólo 2 de sus 38 diputados (Pablo Ansaloni y Carlos Zapata) tienen experiencia legislativa- pasó por una capacitación de detalles técnicos para saber en qué momento resulta imprescindible que estén presentes para votar.

En tanto, la convocatoria del PRO contó con la presencia de Mauricio Macri, que respaldó las negociaciones de las últimas semanas. Por su parte, Unión por la Patria sostuvo una mirada de escepticismo respecto a la aprobación del proyecto y se planteó discutir cada apartado el tiempo que sea necesario.