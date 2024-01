Moyano no descartó la convocatoria a un nuevo paro contra Milei

El secretario adjunto de Camioneros y cotitular de la CGT, Pablo Moyano, abrió este miércoles la posibilidad de que la central obrera convoque a un nuevo paro si el programa económico del Gobierno nacional "avanza en contra del pueblo argentino".

"No se descarta nada. Puede haber un paro y movilizaciones. En los próximos días, cuando haya una reunión del Consejo Directivo (de la CGT), se va analizar cómo seguir", expresó Moyano .

El dirigente gremial aseguró que no se va a "quedar cruzado de brazos" si "aumenta la conflictividad social", algo que podría ocurrir, sostuvo, "entre marzo y abril" si se incrementa el valor de " los colegios, las prepagas y los alimentos", entre otros rubros.

Moyano afirmó que la CGT "está más unida que nunca" tras la huelga de 12 horas y la manifestación llevada a cabo el 24 de enero pasado para rechazar las reformas políticas y económicas incluidas por el Gobierno en el DNU 70/2023 y la llamada Ley "Bases", que se debate hoy en la Cámara de Diputados.

"No le voy a poner fecha ahora (a una nueva medida de fuerza), pero si avanzan en contra del pueblo argentino, sobre los derechos laborales, las fuentes de trabajo y bajan los salarios, no me voy a quedar de brazos cruzados. No se descarta nada", insistió el dirigente camionero.

Por su parte, Moyano instó a los diputados peronistas a que voten en contra del proyecto de ley "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", que comenzó a debatirse este mediodía en la Cámara baja.

Pidió que el Congreso no apruebe el otorgamiento de las facultades delegadas al presidente Javier Milei, a quien llamó "el gerente de las corporaciones nacionales e internacionales".

Moyano, por su parte, opinó que el expresidente Mauricio Macri "está cogobernando" porque "le dio" al oficialismo "todos los votos necesarios" en la Cámara de Diputados para avanzar hacia la aprobación de la Ley "Bases" y el apoyo a la iniciativa de parte de los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC).

"Si lamentablemente esta ley se aprueba en Diputados, espero que en el Senado, donde hay más legisladores peronistas, sea rechazada", expresó según Télam.