Jornada Nacional contra el Hambre: aumentó la cantidad de familias en los comedores

Se realizó la Jornada Nacional contra el Hambre en Rosario. La llevaron adelante un gran número de organizaciones (UTEP, CCC, Pueblos Originarios en Lucha, Mov. Evita, Barrios de Pie, MTE, FOB, LA DIGNIDAD, PUEBLO UNIDO, etc).

"Estamos acá reflejando las necesidades que padecemos en los barrios, los comedores, la falta de alimento. Esto no se puede vivir más, hay familias enteras que van a distintos comedores. Nosotros abarcamos todos los barrios vulnerables de Rosario y el gran Rosario", explicó Vanina Otero, referente de las Mujeres de la Corriente Clasista Combativa (CCC).

El evento se realizó frente a la Bolsa de Comercio, que es donde "se junta toda la riqueza que se va y se exporta. No puede ser que nosotros no tengamos un pedazo de pan".

"Lo que se ve es el incremento de familias en los comedores, vuelve de nuevo con el tema de la preocupación al inicio de clases. Muchos piensan si mandar a sus hijos a la escuela o darle un plato de comida. Asistimos a más de 10 mil familias entre Rosario y el Gran Rosario", apuntó.

"A través de los distintos sistemas que incorporamos durante la pandemia, comités de crisis con otras organizaciones, con iglesias, con comerciantes, somos una herramienta fundamental para las familias porque les damos alimento. No nos llega la mercadería, muchas veces hacemos actividades, vendemos algo o aportamos quienes tenemos la Tarjeta Alimentar. Algunos comedores reciben alguna ayuda, pero no es suficiente. De Nación recibíamos insumos, pero ahora ya no lo recibimos más", dijo por último.

Entre las exigencias de la convocatoria expresaron:

● ¡Basta de saqueo inflacionario al Pueblo!

● Restitución, por el Gobierno de Milei, de las entregas mensuales de alimentos para las ollas populares.

● ¡Trabajo! para que las familias puedan volver a comer a la mesa hogareña.

● Ni DNU, ni "Ley Ómnibus". La primera NECESIDAD y URGENCIA es terminar con el HAMBRE del Pueblo.

● Conformación de una Mesa Contra el Hambre, con organizaciones populares, Iglesias, comerciantes y todos los sectores dispuestos a aportar soluciones.

Asambleas y ollas en:

☆ Eva Perón y Circunvalación

☆ Oroño y Battle Ordoñez

☆ Pellegrini y Veramugica

☆ SAN LORENZO: Cámara de Comercio (Falucho y San Martín).

☆ VILLA GDOR. GÁLVEZ: frente a la puerta del Frigorífico Swift.

Asamblea y ollas populares funcionando en:

☆ Sarmiento y Rioja (Anses-Gobierno nacional).

☆ Corrientes y Córdoba (Bolsa de Comercio).

Escuchar también audio completo: