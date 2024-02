Los docentes advierten que peligra el inicio de clases

Los gremios docentes se presentaron ayer en el Ministerio de Trabajo para denunciar el incumplimiento de la paritaria 2023 y exigir que el gobierno provincial pague la totalidad de la recomposición salarial que dejó un saldo del 36,4%. Hoy, maestros y funcionarios se verán las caras en un nuevo encuentro previsto para las 10 en la capital provincial.

Desde AMSAFE reconocen que el cumplimiento del 36% pendiente de los últimos dos meses de 2023 es el piso para comenzar a discutir la paritaria de este año. En tanto la provincia no cumpla con el acuerdo firmado, los docentes advirtieron que el inicio del ciclo lectivo estará a sujeto a medidas de fuerza.

“Venimos de una paritaria en crisis, muy complicada, por las definiciones que viene tomando el gobierno de Pullaro. Lo que pasó hasta ahora es que retrocedimos cuatro o cinco casilleros. El gobierno primero dijo de una manera inesperada e ilegal que no iba a pagar el acuerdo paritario firmado. Eso nos llamó muchísimo la atención y ahora salió con este anuncio de que ese 36% que nos deben, a cuenta de la inflación de noviembre y diciembre, solo va a pagar una parte”, explicó el delegado seccional de Amsafe Rosario, Juan Pablo Casiello.

La Casa Gris sigue con la idea de pagar acorde a los ingresos y propone cuotificar la deuda 2023. Pero los gremios parecen haberse parado firmes sobre el cumplimiento del acta paritaria para no moverse de allí en la discusión.

“La mitad de los fondos de la provincia son de recaudación propia y la otra mitad es de transferencia del gobierno nacional. La provincia ha insistido que el gran problema es que recibe mucho menos dinero y por eso no puede pagar, pero hay un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que estudia las finanzas de los estados provinciales y nacional, donde compara las transferencias de enero de 2023 y 2024, el cual dice que en Santa Fe se aumentaron las transferencias un 218%”, detalló el gremialista, que insistió en que la provincia cuenta con los fondos necesarios para hacer frente a las obligaciones firmadas.

Casiello admitió que, en este escenario, todo se encamina hacia el paro: “No aceptamos otra respuesta que no sea que se cumpla el 36% paritario de enero. Esa definición es básica para empezar a discutir la paritaria 2024. Un gobierno que tiene mayoría en las dos cámaras, con una cosecha récord en puerta y con precios de los cereales muy altos, me parece que tiene las condiciones para buscar caminos y encontrar los fondos. En campaña hablan de respetar a la docencia y mejorar el salario, pero no llevan un mes y medio que asumieron y ya están incumpliendo lo que tienen que hacer”, agregó.

