Kily González tras la derrota frente al Pincha: "Estoy convencido de que vamos por buen camino"

Unión cayó 1-0 frente a Estudiantes este jueves en el estadio 15 de abril por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional. Santiago Ascacibar convirtió el único tanto del encuentro a los 76'ST. Después del partido, Cristian González habló en conferencia de prensa.

Análisis del partido

En los primeros minutos de la charla, el Kily analizó el desarrollo del cotejo: "Unión hizo un buen partido partido, fuimos protagonistas. Tuvimos varias aproximaciones que nos pudieron dar la posibilidad de convertir. Resalto que nuestras formas están más que claras para asumir el rol protagónico. El equipo se impuso en su forma de jugar y obligó al rival a defenderse. Estoy convencidos de que vamos por buen camino. Ellos se sienten identificados, la gente de Unión tiene que estar orgullosa.

"Por supuesto que tenemos que mejorar cosas y seguir entrenando, no queda otra. A veces, la ansiedad nuestra y de la gente nos juega en contra. Fuimos mucho por fuera, pero no generamos situaciones muy claras, cuando no podemos generar un mano a mano, hay que buscar variantes" agregó.