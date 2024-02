Las negociaciones entre Central y Unión por Vera están avanzadas pero aún no están cerradas

La novela por Federico Vera todavía le falta el capítulo final y aún se desconoce su futuro paradero. Las negociaciones entre Rosario Central y Unión continúan y hoy es el último día del mercado de pases.

Según lo que pudo averiguar Sin Mordaza, antes del encuentro entre el Tate y Estudiantes de La Plata, que finalizó con derrota para los locales, hubo una reunión entre la comitiva auriazul y Luis Spahn. En la conversación se produjeron avances pero aún no cerraron el acuerdo.

Vale recordar que el Tatengue rechazó la primera propuesta de Central por el 50% de la ficha del futbolista a cambio de 400.000 dólares. Ante esta negativa, el Canalla mejoró la oferta con el objetivo de adueñarse del 80% del pase y los directivos Rojiblancos deberán ser expeditivos en su respuesta debido a que el libro de pases finaliza este viernes a las 20:00hs.

El Kily confía en que Vera se queda

El entrenador de Unión, Cristian González, está convencido de que Vera no se irá del club. Así lo anunció anoche en la conferencia de prensa tras la caída frente al Pincha: "De Fede no hay nada, sé que se va a quedar en Unión, se lo dije a los dirigentes, está comprometido con el club. Si bien hubo una oferta de Central, sé que no se va a ir".