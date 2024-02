Denunciaron que la detención de manifestantes fue un "procedimiento ilegal"

El día de ayer se realizaron manifestaciones contra la Ley ómnibus y el DNU del gobierno nacional en todo el país y Rosario no fue la excepción. En la plaza 25 de Mayo se congregaron diferentes organizaciones, partidos, sindicatos y personas para repudiar el accionar de la gestión de la Libertad Avanza, jornada que terminó con enfrentamientos y represión por parte de la policía local.

"Fue un procedimiento ilegal desde el principio, estábamos desalojando la plaza a 40 años de las rondas de las madres. Intervinieron de forma violenta la policía, llegaron con camionetas, patrulleros, motos, empezó a agredir a los jóvenes que ya estaban desalojando la plaza. Le pusieron el pie en la cabeza a uno de los chicos, nos quisieron llevar detenidos a todos", comentó Liliana Leyes de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

"En todo caso, si hay una contravención como están diciendo, sería una multa, no una represión. Esperaron que los chicos quedaron solos para violentar", apuntó al móvil de Cadena OH! presente en la conferencia de prensa.

"Otro momento terrible es que dentro de la camioneta los tuvieron dando vuelta más de dos horas y no avisaron en defensoría que los habían detenido. Ahora están siendo recibidos por el fiscal general y la idea es que no quede ninguna imputación sobre los detenidos. Tiene que haber una decisión política de que esto no vuelva a suceder, es el ministro de Seguridad y el Gobernador quienes definen, tienen que decir que no va a volver a pasar esto", reflexionó.

Por su parte, Lautaro, uno de los siete detenidos, afirmó que sólo estaba filmando los hechos cuando lo detuvieron.

"Estoy bien por ahora, con muchas ganas de saber qué va a pasar ahora. Quiero agradecer mucho a la gente que nos apoyó, sino estaban los partidos, los sindicatos, no nos hubieran liberado tan rápido. Así y todo estuvimos hasta las 4 de la mañana. Nos agredieron bastante, me detuvieron sólo por estar filmando el hecho".

Escuchar también audio completo: