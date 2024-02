Kily González: "No tuvimos el mejor partido pero jugamos de igual a igual"

Unión igualó 0 a 0 frente a San Lorenzo este lunes en el estadio Pedro Bidegain por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024. Luego del partido, Cristian González habló en conferencia de prensa y se refirió al desarrollo del encuentro.

"Tuvimos muchos errores en las terminaciones de las jugadas. Teniendo en cuenta la jerarquía del rival, creo que nos plantamos de igual a igual. No sufrimos muchos e incluso tuvimos las mejores situaciones", analizó el entrenador.

"No fue el mejor partido nuestro pero no sufrimos y San Lorenzo no nos pasó por arriba. Erramos los caminos en ataque y si éramos finos en los detalles podríamos habernos traído algo más. No me conformo con las situaciones generadas", reconoció.

En cuanto a la merma de la intensidad, el técnico aclaró: "Tenemos muy poco tiempo de recuperación y con la ola de calor el jugador lo sufre. Son una seguidilla importante de partidos con estas condiciones y tengo que entender esa situación".

Respecto al próximo partido frente a Newell's, el Kily indicó: "Ahora hay que seguir mejorando y hacernos fuertes en nuestra casa frente al puntero de la zona. Esperamos mantener el nivel y la fluidez del juego".

Sobre la sequía goleadora de los delanteros, señaló: "Nos está costando la gestación de jugadas para que los delanteros tengan situaciones claras. No me preocupa la sequía goleadora. Es un problema que son rachas de los delanteros que no puedan convertir. Ellos necesitan confianza. Como equipo debemos mejorar para que se rompa esa racha".

Por último, se refirió a la posible llegada de un volante por derecha: "Hay posibilidades todavía por el refuerzo. Tenemos que analizar si realmente necesitamos a algún jugador que nos dé variantes en el juego".