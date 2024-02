Ediles escucharon preocupaciones de científicos del Conicet

La comisión de Producción y Promoción del Empleo, que preside la edila Norma López, del bloque Justicialista, y de la que participaron también otros concejales y concejalas recibió a la directora Sandra Fernández, y a la subdirectora, Sandra Signorella, respectivamente, del Centro Científico-Tecnológico del Conicet Rosario (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).

En el primer tramo del encuentro la directora del Conicet Rosario, Sandra Fernández, explicó de manera detallada la tarea del organismo, sobre el cual sostuvo que tiene "un sello de prestigio" y "es la principal institución de ciencia y técnica".

Entre otros aspectos consignó que los centros de investigación "tienen doble o triple dependencia", como en el caso local con la Universidad Nacional de Rosario, pero también pueden ser la Comisión Nacional de Energía Atómica (Conea), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) o el Instituto Nacional de Tecnología Industria (Inti), entre otros.

Destacó la "distribución por todo el país" para marcar que en el caso de Rosario trabajan, entre otros temas, "en agrobiotecnología; en Tandil en genética animal o en Bahía Blanca en química", a partir de unidades de investigación. Precisó que el Centro Científico Tecnológico de Rosario se creó en el 2007, aunque con los antecedentes del Centro Regional de Investigación y Desarrollo Rosario.

Resaltaron que el Conicet tiene cuatro grandes grupos de investigación en todo el país: biotecnología; investigación social, ingenierías y física.

Insistieron en la importancia de la investigación básica, acerca de la relación con las universidades y enfatizó Fernández que "el nuestro es un sistema virtuoso", para destacar con respecto al financiamiento que era de fondos del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, de fundaciones, como Bunge y Born o Sadosky, o europeas y norteamericanas.

De igual modo explicó el desarrollo de la carrera de un investigador científico, y en otro orden, respecto al presupuesto destacaron que los recursos para salarios y gastos de funcionamiento los dispone el gobierno nacional, para enfatizar que se prorrogó el presupuesto 2023, "que ya había quedado corto"

Ejemplificó con respecto a los equipos de resonancia magnética, que para su funcionamiento "necesitan gases, como el helio. Tenemos que hacer el nuevo contrato, sino se podrían parar los equipos y es muy difícil volver a ponerlos en marcha. Hay que traer técnicos de Alemania".

Aclaró que "no son equipos sofisticados, pero las empresas no los tienen porque los tiene el Conicet".

Asimismo expresaron su preocupación respecto al artículo 5 de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que permite, entre otras cosas "centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir, total o parcialmente órganos y entidades descentralizada creadas por norma con rango de ley, lo que pondría en riesgo el funcionamiento, la estabilidad de los puestos de trabajo, tanto científicos como administrativos".

De los ediles

La concejala López, preguntó "cómo acompañarlos" a partir de los reclamos.

Por su parte la edila Alicia Pino, del bloque Socialista, valoró "esta instancia" y planteó "pensar como cuerpo como acompañar este momento de crisis y poner en la mesa como colaborar".

En tanto el concejal Leonardo Caruana, del Frente Amplio por la Soberanía, destacó que "es muy útil que se sepa en profundidad" la tarea del Conicet, y lo relacionó con la reciente pandemia del Covid-19 y la actividad de investigación científica, para sostener que el 98 por ciento de la población está vacunada y lo relacionó con "la confianza en la ciencia".

El edil Julián Ferrero, de Ciudad Futura, agradeció las explicaciones sobre la tarea que desarrollan y sostuvo que "es muy útil para desterrar prejuicios".

Felicitó a las científicas "por el enorme trabajo que llevan adelante" para sostener sobre la importancia de "la gente que apuesta a proyectos de largo plazo, no individuales, sino colectivos" y cuestionó el artículo 5º de la ley Bases que habilita "la posibilidad del desguace del Conicet".

Expresó igualmente su agradecimiento por las explicaciones sobre la tarea que desarrollan el concejal Mariano Roca, de Arriba Rosario, Sugirió que "con más frecuencia" difundan la tarea que desarrollan "porque uno no valora lo que no se conoce"y acotó "conocen las siglas pero no lo que hacen".

La edila Julia Eva Irigoitia, del bloque Justicialista, se sumó a los agradecimientos por las explicaciones por la tarea que efectúan y consideró que "ya están sufriendo un ajuste al tener el presupuesto del 2023" y acerca de ello consultó sobre "cómo va a incidir en el funcionamiento de éste año".

Dijo la directora del Conicet Rosario que "no lo sabemos" pero aludió a ítems tales como limpieza, seguridad y recursos humanos, que podrían verse afectados y precisó que a partir de esta gestión hay trabajadores cuyos contratos se efectivizan por tres meses.

El concejal Mariano Romero, del bloque Justicialista, expresó la "solidaridad con la situación" para recordar que "nuestros diputados van a votar en contra"

Aludió al "impacto social muy grave" y se preguntó "qué acciones podemos acompañar en temas concretos".

A su turno el edil Lisandro Cavatorta, del bloque Justicialista, preguntó si se habían reunido con la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia, Erika Hynes y acerca de convenios que en su momento se habían firmado con el Estado santafesino.

Explicaron las funcionarias del Conicet Rosario que habían dialogado con autoridades del área el pasado viernes y respecto a convenios indicaron que "se anunciaron pero no están formalizados".

La concejala María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, también agradeció la presencia de las científicas y destacó la importancia del desarrollo de la ciencia, para pensar la posibilidad de "una declaración del Concejo" sobre la temática.

Sobre el final el edil Hernán Calatayud, de Volver a Rosario, preguntó sobre "el grado de autonomía" con el que contaban en el Conicet Rosario y en tal sentido explicó Fernández que "muy poca" para acotar que "es una institución vertical".

Al cierre del encuentro la concejala López, coincidió "en la necesidad de la difusión" de la tarea que desarrolla el Conicet y sobre ello indicó Fernández que entre otros "están el Conicet digital y el Conicet documental".

Asistentes

Participaron la concejala Norma López, del bloque Justicialista, sus pares de bancada, Mariano Romero, Julia Eva Irigoitia y Lisandro Cavatorta; Alicia Pino y Manuel Sciutto, del bloque Socialista; Julián Ferrero, de Ciudad Futura; Leonardo Caruana, del Frente Amplio por la Soberanía; Mariano Roca y Lucas Raspall, de Arriba Rosario; María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Marisol Bracco y Hernán Calatayud, de Volver a Rosario, y Franco Volpe y Sabrina Prence, de Vida y Libertad.