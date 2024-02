Una ciudad santafesina tuvo la mayor sensación térmica del país

Desde el comienzo del sexto día de febrero se anunciaba para Reconquista alerta amarillo por altas temperaturas, debido a las altas temperaturas pronosticadas. Se esperaba que las condiciones climáticas sean significativamente cálidas, con temperaturas máximas que podrían superar los 37°C.

Dadas las altas temperaturas pronosticadas, se recomendó a la población mantenerse hidratada, usar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas pico. También se aconsejó precaución debido a las ráfagas de viento previstas durante la noche.

Las temperaturas de nivel amarillo “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

La siesta, un horno

El pico máximo de temperatura llegó en horas de la tradicional siesta norteña, cuando marcó 44,8 C de sensación térmica y el termómetro llegó a los 38,2 C, superando a Marcos Juárez con 44,2 C de térmica y con una temperatura de 36,4 C, en tanto que Paraná se ubico en último lugar del podio con 44,1 C de sensación térmica y el termómetro trepó a los 37,6 C.

Lejos de ser motivo de orgullo esa marca, para los norteños representó toda una dificultad: muchos de ellos se vieron obligados a salir a trabajar y, sin un medio de transporte refrigerado, debieron atravesar la dura siesta en sus bicicletas o motos, que son los medios de movilidad más usados por estas latitudes.

Sin cortes de luz

Pese al gran consumo energético registrado en la cabecera del departamento General Obligado no se registraron cortes del suministro de energía por parte de la Empresa Provincial de la Energía. Recién a las 16 se produjo una falla que involucró a seis barrios de la ciudad, pero se registró cuando parecía aflojar el calor y fue subsanado por la empresa. “Trabajos de reparación cruceta en media tensión y salida en baja tensión”, se comunicó desde la EPE.

Vía redes sociales se generaron cadenas pidiendo que los usuarios utilicen el aire acondicionado en 24 grados, y que se haga un uso racional de la luz.