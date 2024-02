UTA Santa Fe confirmó que si les depositan el sueldo levantarán la medida de fuerza

Este miércoles comenzó con un paro de transporte urbano e interurbano en Santa Fe luego de que los choferes solo recibieran entre el 40% y el 50% de su salario. Marcelo Gariboldi, secretario general de UTA Santa Fe, confirmó que la medida de fuerza se levantará si los empresarios depositan el resto de los haberes. Además, el jueves tampoco habrá servicio, pero en este caso se trata de una medida a nivel nacional impulsada por el gremio.

Gariboldi detalló que, por la medida de fuerza, todas las empresas de colectivos afiliadas a la Seccional Santa Fe permanecerán inactivas. Sin embargo, mencionó que la empresa que realiza viajes de Rosario a la ciudad de Santa Fe continuará operando, ya que pertenece a otra seccional que decidió no sumarse a la medida de fuerza.

"La situación no tomó por sorpresa a las autoridades", subrayó Gariboldi, agregando que el sector había advertido hace 15 días que esta situación podría ocurrir. A pesar de los intentos por resolver la situación, no se pudo llegar a un acuerdo y el pago del salario completo no se materializó. Por lo tanto, la medida de fuerza se lleva a cabo como consecuencia de esta falta de pago.

El secretario general afirmó que mientras no se pague el resto de los haberes, no habrá nada que discutir. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que la situación pueda cambiar si se deposita el salario restante: "Puede suceder algo que nos motive a hablar. Ahora lo que solicitamos es el resto del sueldo".

En cuanto a la postura del gremio si se completa el pago, Gariboldi fue claro: "Si los compañeros cobran lo adeudado, seguramente vamos a estar comunicándolo". Por otro lado, advirtió que si esto no sucede, las medidas de fuerza continuarán.