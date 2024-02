Russo: "El equipo luchó hasta el final y eso es algo digno"

Este martes, Rosario Central perdió por 1-0 frente a Independiente en el estadio Libertadores de América por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024. Miguel Ángel Russo reconoció en conferencia de prensa que el equipo no tuvo su mejor performance.

"Los rivales se preocupan más por contener a nuestros creativos. Debemos tener más dinámica. Nos faltó control de juego” admitió.

"Fue un partido trabado, peleado y luchado. Sabíamos que iba a ser así. Hay algunos jugadores que están un poco cansados, los que entraron lo hicieron bien. Tuvimos situaciones de gol para empatar, pero el fútbol es así" analizó.

En cuanto a la última jugada del partido en la que Carlos Quintana convirtió pero el árbitro marcó falta al arquero, Russo sostuvo: "La miré y Quintana salta antes que el arquero. No sé si el VAR la revisó porque todo fue rápido"

"El equipo buscó y luchó hasta el final y eso es algo digno. Queremos ganar siempre. Vamos a ver cómo nos recuperamos para el sábado. Estamos bien de la cabeza, nos falta un poco de juego que tenemos que solucionar y tenemos con qué. Jugamos de igual a igual y lo fuimos a buscar. Jugando de visitante vamos mejorando mucho” destacó.

Posteriormente, el técnico negó que el equipo esté atravesando una crisis: "Tenemos un punto más de cuando fuimos campeones el torneo pasado. Las prioridades de este club fue mantener la base. Ya que cuando se sale campeón se vende a todo el mundo. Nos vamos armando y preparando”.

Por último, explicó la situación de Abel Hernández, quien aún no sumó minutos: “Está integrado con nosotros. El hecho de jugar tan seguido hace que lo tengamos que dejar con algún profe y no lo tenemos toda la semana. No tengo apuro ya que sabíamos los tiempos para tenerlo a punto”.