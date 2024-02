La próxima semana será clave para definir si comienzan las clases en la provincia

La próxima semana será clave para definir si las clases en Santa Fe comienzan el 26 de febrero, según lo indica el calendario escolar 2024. Con tensas negociaciones en paritaria y con un gobierno nacional que confirmó que no enviará a las provincias los fondos educativos, desde Amsafe vislumbran un “escenario de conflicto”.

Este miércoles, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que la Casa Rosada no tiene pensado girar los fondos para los sueldos y programas educativos que adeuda a las provincias. Mientras tanto, el portavoz del presidente dijo que tampoco fue convocada la paritaria nacional y que no está definido aún si va a haber un llamado para esa instancia de parte del Ejecutivo.

En este marco, el secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso, visualizó un panorama complejo para el inicio del ciclo lectivo, pero con esperanzas “que la situación político-educativa dé señales distintas a la que está dando”.

Alonso sostuvo que, el no envío de los fondos educativos por parte de Nación, significaría que “un docente cobre el mes que viene un 10% menos, que no haya fondos para pagar la extensión horaria y que los alumnos en 2024 pierdan una hora de clase. Si no se mandan esos fondos, los refuerzos alimentarios tampoco estarán. Por consiguiente, estamos en una situación preocupante”.

A nivel local, el gobierno de Santa Fe confirmó que este viernes comenzará a pagarse parte de lo adeudado de la paritaria 2023. Sin embargo, los gremios insisten que ese desembolso está lejos de saldar la deuda del 2023, que rondaría en un 36%.

A sólo once días de la fecha prevista para el inicio oficial del ciclo lectivo en la provincia, no hay aún oferta salarial del gobierno para el sector docente ni convocatoria a paritarias prevista para esta semana. Respecto de una nueva convocatoria para los gremios en el ámbito formal de las paritarias, ello se daría recién la próxima semana.

“El gobierno provincial tiene que enviar una propuesta que salde la deuda del 2023 y presentar una propuesta salarial del 2024. Los docentes queremos el 26 de febrero comenzar las clases, pero con estas políticas, no solo vamos a cobrar menos, sino que va a impactar en los procesos de aprendizaje”, agregó Alonso.

