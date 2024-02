Asesinaron a un taxista cuya casa ya había sido baleada y con quien Javkin se había solidarizado

Un hombre fue asesinado a balazos en barrio Triángulo este jueves en horas de la noche. De acuerdo a las primeras informaciones policiales, la víctima, identificada como Juan Manuel Britos, fue atacada a balazos por dos individuos en moto alrededor de las 21, en inmediaciones de su vivienda, en Felipe Moré al 2600.

Según la información policial, la víctima, de profesión taxista, ya había sufrido previamente dos ataques a balazos contra su domicilio, lo que generó que el propio intendente de la ciudad Pablo Javkin lo visitara, en febrero de 2023 para brindarle toda su solidaridad.

Fue luego de que la víctima hablara con la prensa para denunciar la situación de inseguridad. “El viernes pasado a las 4 y 20 de la tarde recibimos siete tiros y me dejaron un papel con la advertencia de que tengo 24 horas para irme de mi casa. Anoche sucedió lo mismo. Estoy desesperado. No tengo donde ir y nadie me ayuda. No sé qué hacer, sinceramente”, dijo por entonces.

Juan le contó al móvil de esa emisora que tenía pareja y un hijo de siete años y que llevaba entonces 13 años viviendo en ese lugar. “Ellos quieren abandone mi casa. Sinceramente no sé que hacer. Anoche los balazos atravesaron la ventana. Yo estaba durmiendo y las balas pasaron por encima de la cabeza. No mataron a alguien de milagro. No sé por qué tanta violencia. Deben querer mi casa para poner un búnker de drogas. No sé qué pensar”, agregó.

De acuerdo con una versión policial, el taxista tuvo custodia en su casa hasta hace cuatro meses, cuando se la levantaron.