Escándalo en la NBA: una figura de Detroit Pistons fue arrestada por agredir a un jugador de Phoenix Suns

“El ataque a Drew Eubanks fue sin provocación previa y actos de violencia como este son inaceptables”, aseguraron los de Arizona. Y luego, agregaron: “Apoyamos a Drew absolutamente y continuaremos trabajando con las fuerzas de seguridad locales y la NBA”. La otra franquicia, por su parte, manifestó que están al tanto del “incidente” y aseguraron que están “en el proceso de recoger información sobre lo que sucedió”.

Por su parte, el entrenador Williams durante la conferencia de prensa criticó el accionar de su ex equipo: “Para mí lo primero es conseguir toda la información. Sé que los Suns lanzaron un comunicado diciendo que no hubo provocación. Creo que es irresponsable, por supuesto, que ellos digan eso porque realmente no lo sabes. Hay dos partes dando su versión de la historia. Hasta que averigües todo, no puedes lanzar esos comunicados”.