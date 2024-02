Schmuck: “Si no encontramos herramientas normativas para sostener el sistema de transporte estamos al borde del colapso”

María Eugenia Schmuck, presidenta del Concejo Municipal de Rosario, habló sobre el problema del trasporte público de la ciudad de Rosario.

Al aire de Cadena Oh!, la concejala explicó: “Lo que sucede es que la quita del subsidio nacional ha cambiado las reglas del juego. Nosotros estamos en un momento, donde en los últimos dos meses, el combustible ha aumentado un 128%, el costo de los neumáticos, el servicio técnico alrededor del 100%”.

Y sumó: “Tenemos un boleto que tenía un costo en diciembre, 742 pesos y hoy, sin subsidios nacionales, está trepando a 1343 pesos. Es un cálculo simple, si hoy el boleto está 340 pesos y sale 1343 tenemos una pérdida, un déficit de mil pesos por boleto. Si tomamos en cuenta que hubo once millones de boletos en el último mes, son once mil millones de pesos de pérdida del sistema de transporte. Por eso, hay una necesidad inminente de declarar la emergencia de transporte, eso es lo que el intendente ha enviado, y lo que vamos a tratar en el día de la fecha. Si no encontramos herramientas normativas que nos permitan seguir sosteniendo el sistema de transporte, estamos al borde del colapso”.

“Nosotros sabemos que el intendente jamás utilizaría el tope máximo para aumentar el boleto. Lo que se plantea en la ordenanza es poner un valor referencial que es un estudio de costo que es: ¿Cuánto le cuesta al municipio sostener el sistema de transporte? Hoy el costo del transporte es de 1343 pesos por boleto. ¿El boleto va a estar ese precio? Para nada. Después está la tarifa que lo planteará el informe. Está bien, jamás puede aumentar todo lo que tiene permitido, si vos ponés tan caro el colectivo la gente no se sube más. No olvidemos que el 50% del financiamiento del sistema es esto que paga la gente. Tienes dos problemas, el que genera a la gente que no tiene posibilidad de movilidad y el del transporte que se funde mucho más rápido porque la gente no se sube”.

Y anticipó: “Estamos convencidos de que los valores referenciales son los que se aplican en otras ciudades como Córdoba, seguramente será alrededor de esa tarifa. Yo creo que va a rondar cerca de los 700 pesos”.

Finalmente, dejó una frase picante al presidente de la nación: “Yo entiendo que Milei quiera ordenar las cuentas públicas, pero esta quita ha sido una represalia, no contra los gobernadores que le votaron en contra, sino contra la gente, no contra la casta. Este ajuste lo termina pagando el laburante, no la casta. Sinceramente, nos ha desorientado, porque no se entiende cuál es el objetivo”.

