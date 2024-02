Comenzó la primera sesión de la Comisión Bicameral por el DNU

Las autoridades parlamentarias conformaron oficialmente a la Comisión Bicameral durante este jueves al mediodía para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei. El inicio de la sesión fue protagonizado por un reclamo de la diputada de Unión por la Patria, Ana Carolina Gaillard, quien asegura que la comisión “debería haberse confirmado hace 74 días desde que Martín Menem asumió”.

En su discurso, la diputada de UP cuestionó a la presidente del Senado, Victoria Villarruel, por no convocar a sesiones para tratar el decreto: “en esta comisión no se respetó la proporcionalidad. A partir del 19 de enero las 2 cámaras están habilitadas a su tratamiento y la presidenta del senado impide el funcionamiento como maniobra dilatoria. Victoria Villarruel incumple los deberes de funcionarios públicos por no convocar a sesión especial”.

La primera reunión del organismo parlamentario se da después de que la Cámara de Diputados confirmara este lunes a los 8 diputados. La misma estará integrada por 3 diputados de Unión por la Patria (UXP), 2 de La Libertad Avanza (LLA), 1 del PRO, 1 de Hacemos Coalición Federal (HCF) y 1 de la Unión Cívica Radical (UCR).

Los diputados designados son: Ana Carolina Gaillard, Vanesa Siley y Ramiro Gutiérrez de UXP, Lisandro Almirón y Oscar Zago de LLA; Hernán Lombardi del PRO; Nicolás Massot de HCF y Francisco Monti de la UCR.

Sin embargo, todavía resta definir a quien presida la comisión: según fuentes parlamentarias, la intención del oficialismo es elegir al senador de La Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto.

¿En qué consiste la Comisión Bicameral?

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, integrada por 8 senadores y 8 diputados, supone el paso previo para el tratamiento del DNU en las cámaras baja y alta: es un ente encargado de analizar si el Poder Ejecutivo cumplió con los requisitos de forma como los plazos y si está justificada la “necesidad” y la “urgencia”. Sin embargo, no tiene incidencia en la conveniencia de la norma.

El grupo de legisladores nacionales tendrá la tarea de elevar, en el plazo de 10 días, un dictamen con la firma de la mayoría absoluta de sus miembros, luego de que el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, presente el paquete de reformas.