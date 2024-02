Carolina Cristinziano: el repaso del mercado de pases, la ilusión por la Libertadores y las críticas al representante de Ortiz

Carolina Cristinziano es la Vicepresidente 1° de Rosario Central y una de las personas más influyentes de la Comisión Directiva, detrás de su esposo Gonzalo Belloso. La abogada está presente en cada evento o conferencia de prensa que organiza la dirigencia.

Sin dudas, es una palabra autorizada para hablar del Mundo Canalla. Justamente, en las últimas horas dialogó con los medios sobre el mercado de pases y la situación de Kevin Ortiz.

"El mercado de pases pasado fue cuestionado por el nivel de jugadores que trajimos y terminamos siendo campeones. Hay veces que traes monstruos que triunfaron en otros equipos y no te resulta. Todo depende y nuestros objetivos siempre apuntan a ser campeón", declaró Cristinziano.

"Trabajamos de forma conjunta con Miguel Ángel Russo. Es un placer trabajar con alguien de su experiencia. Por supuesto, nuestra intención es tratar de traer lo que nos pide. En caso de que no se pueda, intentamos lo mejor posible", continuó la Vice acerca de la incidencia del técnico en la incorporación de futbolistas.

Posteriormente, expresó la ilusión que le genera jugar la Copa Libertadores: "Nos encanta jugarla. Claro que queremos ganar la Libertadores ¿Quién no quisiera? Trabajamos todos los días para que se dé, pero siempre con los pies sobre la tierra. Sabemos lo difícil que es".

La situación de Kevin Ortiz

En otro tramo de la charla, Cristinziano se refirió a la situación de Kevin Ortiz, quien finalmente renovó su contrato después de no ser convocado junto al plantel para afrontar el Clásico. "Quizás al no ser de acá, el representante del jugador no entendía la importancia del Clásico", apuntó contra los apoderados del mediocampista.

"Algunos representantes no entienden el funcionamiento de los clubes. Nosotros analizamos caso por caso y todos nuestros jugadores están blindados”, insistió.

Finalmente, manifestó su conformidad porque las negociaciones llegaron a buen puerto: "La postura del club siempre fue la misma y el jugador terminó entendiendo y accedió a firmar. El único tema era poner una cláusula que no nos perjudique".