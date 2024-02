El Kily probó con dos cambios en la defensa para visitar a Sarmiento

El próximo sábado a las 17:00hs, Unión visitará a Sarmiento Junín en el estadio Eva Perón por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024. De cara a ese encuentro, el plantel del Tatengue se entrenó esta mañana y Cristian González probó un equipo con dos cambios respecto del once que viene de golear a Independiente Rivadavia.

Por un lado, Valentín Fascendini estuvo entre los titulares en lugar del capitán Claudio Corvalán, quien llegó a la quinta amarilla. El juvenil proveniente de Boca Juniors podría tener sus primeros minutos con la casaca Rojiblanca.

Por otro lado, Thiago Banega ingresó al once en reemplazo del lesionado Federico Vera, quien sufrió una molestia en el muslo de la pierna derecha. Fue una variante que sorprendió a propios y extraños porque no es la posición natural del ex Racing.

De todas maneras, todavía resta la práctica de este viernes por la mañana para terminar de confirmar estas modificaciones. Luego del almuerzo, el plantel partirá rumbo a Junín para quedar concentrado con vistas al choque con el Kiwi.