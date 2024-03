Cañada Ucle reclama por un cajero automático

La localidad de Cañada del Ucle, situada a 120 kilómetros de Rosario, carece de un cajero automático desde hace más de cuatro años. Esta situación afecta a sus casi mil habitantes, que deben recorrer 12 kilómetros para llegar a Firmat, donde pueden realizar operaciones bancarias básicas.

El presidente comunal, Orlando Pruzzo, expresó su malestar por la demora en la instalación de un cajero automático en su pueblo, que considera una necesidad urgente. En una entrevista a un medio de la ciudad de Rosario, Pruzzo explicó: “Hace cuatro años y medio que vengo solicitando un cajero y no pasa nada”.

“Hablamos del tema con todo el mundo, con distintos bancos, con diputados, senadores y con el gobernador. Pero no me llega el cajero automático”, agregó el mandatario, quien destacó el problema que enfrentan los jubilados locales. "Nuestros jubilados que cobran la mínima tienen que gastar cinco mil pesos en un remis para ir a Firmat a cobrar porque no pueden hacerlo en Cañada del Ucle”.

Pruzzo recordó que antes había dos bancos en la localidad, el Credicoop y el BID, que cerraron hace tiempo. “Y ni un Santa Fe servicios nos facilitan para tener un cajero”, se quejó.

El presidente comunal señaló que hay otras localidades similares que cuentan con un cajero automático, como Los Quirquinchos, que está a 10 kilómetros de Cañada del Ucle y tiene unos 2.500 habitantes. “Me dicen, esperá, me dicen ya va a venir, pero hace cuatro años y medio que espero”, concluyó Pruzzo.