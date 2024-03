La intimidad de la charla entre Mascherano y Messi por los Juegos Olímpicos de París 2024

"Tampoco es nuestra intención molestarlo ni presionarlo. Nosotros le hicimos una invitación con tiempo y le damos lo que necesite para que lo piense y vea las opciones del club. Tampoco es fácil para él, dentro de lo que es Inter Miami y la MLS, ausentarse un tiempo prologando. Ya tomará una decisión", agregó.

Sin embargo, Messi no es la única preocupación que tiene Mascherano, ya que la participación de muchos de los europibes tampoco está asegurada. "Salvo los que están en Argentina, que sabemos que vamos a contar con ellos, el resto de los clubes no están obligados a cederlos. Además, hay un montón que están a préstamo y no sabemos si tienen que volver al club que es dueño", aclaró.

"Las planificaciones para la temporada que viene todavía no están claras en los clubes. Es demasiado temprano para sentase porque hoy no te pueden dar una respuesta con certeza. Vamos planteándonos las cosas y tratando de tener la mayor cantidad de chicos en el radar y a partir de los meses venideros iremos viendo con quiénes podemos contar", concluyó.