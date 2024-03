UTA Santa Fe: “La situación del transporte es lamentable”

Ayer, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Santa Fe declaró un paro de transporte urbano en la capital provincial. Sebastián Alen, vocero de la UTA, se refirió sobre el tema.

En una entrevista con Cadena Oh!, Alen detalló: “Ayer, que era el cuarto día hábil del mes y fecha en la que deberíamos haber recibido el sueldo completo, solo se nos pagó el 50%. Tras confirmar esto, decidimos junto a los delegados, la junta ejecutiva y los compañeros de base, realizar una retención de tareas hasta recibir el salario completo”.

Además, agregó: “Los empresarios son los que deben aportar el 50% restante del sueldo. El mes pasado ya tuvimos un paro de tres días por el mismo problema. Ha pasado un mes desde entonces, tiempo suficiente para que se gestionara el pago completo para ayer”.

“El mes pasado también se dividió el pago y, durante el paro, el Gobierno nacional retiró los subsidios. La situación actual es incluso peor, pero han tenido un mes para gestionar y resolver. Esperamos que se solucione pronto; hasta ahora, nadie se ha comunicado con nosotros”, explicó el representante del gremio.

“Nos enfrentamos a este problema todos los meses. Llega el cuarto día hábil y no tenemos el sueldo, no sabemos ni cuanto, ni cuando nos van a pagar. Esto se hizo una costumbre para los empresarios. Los pagos del alquiler, las tarjetas y las compras no esperan”, añadió.

Para concluir, afirmó: “La situación del transporte es lamentable”.

Finalmente, expresó: “Planificar el futuro es imposible en estas circunstancias. Hoy es el día a día. No se puede estar todos los meses con esta incertidumbre de pagos, por los trabajadores, pero también por los usuarios que se quedan de a pie".

