Larriera entendió la importancia del triunfo: "Hoy lo único importante era ganar"

Este jueves, Newell's volvió al triunfo en el torneo local tras vencer por 1-0 a Tigre con gol de Juan Ignacio Ramírez a los 46'PT. El partido se vivió con un elevado nerviosismo y así lo expresó Mauricio Larriera en conferencia de prensa: "Hoy fue un partido con mucha tensión. No hay tiempo para pensar en nada".

"A veces se juega como se puede y no como se quiere. El partido estuvo controlado, pero hoy lo único importante era ganar", confesó el entrenador.

Posteriormente, analizó el desarrollo del encuentro: "El equipo manejó los hilos del partido, pero no llegamos con la calidad que queríamos al arco rival, en algún momento me enojé porque arriesgamos demasiado".

Sobre el partido que se viene frente a Godoy Cruz, Larriera destacó: "El domingo tenemos un partido durísimo con un equipo que viene descansado".

Por último, se refirió a la importancia de Éver Banega pero advirtió que pretende no arriesgarlo: "La idea es que juegue todos los minutos que pueda. A partir de los 15 del segundo tiempo, lo miro para ver si lo saco porque me da temor que tenga una lesión porque no hizo preparación con nosotros, como no la hicieron otros".