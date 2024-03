No habrá servicio de colectivos este miércoles y jueves en la ciudad de Santa Fe

Los choferes nucleados en la UTA lanzaron un nuevo paro de colectivos por 48 horas que se llevará a cabo este miércoles y jueves. La medida de fuerza se debe a la falta de acuerdo paritario. La reunión de este martes para definir una actualización salarial para el año en curso nuevamente fracasó.

De esta manera, el gremio activó el paro que había sido definido la semana pasada en caso de que las negociaciones fracasaran, situación que finalmente se materializó. Las partes se volverán a reunir el 19 de marzo, a las 15.

El sindicato expresó su frustración ante la negativa del sector empresarial a formular propuestas concretas o aceptar las pretensiones de los trabajadores. "Nuevamente recibimos del sector empresarial una negativa a formular propuesta o aceptar la pretensión del sector so pretexto de cuestiones financieras que nos son ajenas", declaró el sindicato.

Los trabajadores señalaron que el salario no debe ser considerado como un costo y rechazan cualquier intento de reducción, como parece sugerir la patronal. "El salario no es un costo, por lo tanto, no corresponde intentar una baja como ahora pareciera insinuar la patronal empresaria", afirmaron.

Desde la UTA exigieron un acuerdo sectorial acorde a sus pretensiones, mientras lamentan que el tiempo continúe pasando sin respuesta por parte del sector empresarial. "Exigimos alcanzar un acuerdo sectorial acorde a la pretensión anteriormente expresada, sin embargo el tiempo continuo pasando en detrimento de nuestras necesidades", expresaron.

Además, advirtieron que, de no recibir una respuesta adecuada a sus demandas, las medidas de fuerza podrían profundizarse aún más. "Ratificamos también que de no tener una respuesta adecuada a la pretensión sindical, las medidas continuarán profundizándose hasta tanto se suscriba el acuerdo salarial que los trabajadores demandan", señalaron.

Finalmente, el sindicato hizo un llamado a las autoridades públicas, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, para que atiendan las necesidades del sector y eviten la suspensión del servicio de transporte, que consideran trascendental. "Ante tal situación es que requerimos a las autoridades públicas atiendan las necesidades del sector, cuyo servicio resulta trascendental y que como tal no puede ni debe suspenderse", destacaron.