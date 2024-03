Daniel Osvaldo, ex delantero de Boca Juniors, compartió un video de 10 minutos en su cuenta de Instagram en el que reveló el duro momento personal que está atravesando. Luego de anunciar su separación con su expareja, Daniela Ballester, el oriundo de Lanús se grabó y, entre lagrimas, hizo público su pedido de ayuda: contó que sufre depresión, problemas de autoestima y recayó en las adicciones como el alcohol y las drogas.

“Quiero hacer este video para aclarar algunas cosas y hacer algunas confesiones sobre mi vida y mis decisiones. Es díficil para mí hacerlo, nunca hice algo así. Pero creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy pasando para nada bien”, comenzó el ex delantero. “Quiero contarles algunas cosas de mi vida. No sé si será un pedido de ayuda o simplemente tengo la necesidad de hablarlo. Hace mucho tiempo vengo lidiando con una depresión muy grande y me hizo caer en algunas adicciones: alcohol y drogas. Estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos”, confesó con mucho dolor el ex atacante del Xeneize.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Stone (@daniosvaldobv)

“Estoy con tratamiento psiquiátrico, tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer a mis adicciones: por enojo, caigo en la autodestrucción. Y eso destruyó también a la gente que está mi alrededor”, manifestó.

“Prácticamente vivo solo en mi casa, no hago nada de mi vida. No tengo ganas de nada, ni de bañarme a veces. Les quiero contar todo esto porque de la única manera en la que yo puedo es salir es que la gente se entere de lo que me está pasando", reconoció de que no ve a ningún familiar.

El tratamiento psiquiátrico

“Caí en adicciones muy feas, que hizo que la depresión sea cada vez más grande. Me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, de alejarme de mi familia y mis hijos”, enfatizó.

Luego, remarcó: “Quiero contar esto, no para hacerme la víctima, sino para que entiendan que las cosas que hago que no están bien y el enojo que tengo con el mundo tienen que ver conmigo: mi enfermedad y mi falta de autoestima. Estoy haciendo un tratamiento psiquiátrico, pero es díficil. Vuelvo a caer en las adicciones y me aislo de la gente que quiero. Me cuesta mucho salir adelante”.

Su pasado como futbolista

Continuando con su relato, Osvaldo recordó su pasado como deportista: "En el pasado fui un futbolista de élite, era una persona completamente diferente: llena de seguridad y confianza. Hoy soy una persona a la cual no reconozco y me cuesta mucho salir de esto”.

“No tengo un trabajo estable, me gasté casi todos mis ahorros porque prácticamente no tengo ingresos. Pero eso no me importa: nací pobre y puedo morir pobre. Pero lo que más me duele es que me estoy emporbreciendo acá en el alma", aclaró.

El mensaje para la gente que sufre depresión y pedido de disculpas a su círculo