Provincia completará las obras en la cascada del Saladillo tras la crecida por el temporal

El gobierno provincial se hará cargo del financiamiento de las obras inconclusas de la cascada del Saladillo, en la zona sur de Rosario, paralizadas por falta de envío de fondos del gobierno nacional. Así lo anunció este martes el secretario de Recursos Hídricos de Sana Fe, Nicolás Mijich.

Las tormentas de la semana pasada generaron una impresionante crecida del caudal del arroyo llevando mucha preocupación a los vecinos de la zona, que incluso llegaron a manifestar temores por el colapso del puente que lo cruza.

“Las obras en la cascada del Saladillo se licitaron en dos etapas, ambas con financiamiento del gobierno nacional. Una obra de emergencia, que insume ocho meses de trabajos, que se inició el 3 de julio de 2022. A dos años todavía no se terminó y solo tiene un 36% de avance. Además, arrastra una deuda de $800 millones”, comentó el funcionario.

“Como la obra no está terminada, se hicieron gestiones permanentes al gobierno nacional. Pero al no obtener respuestas, por el temor que generan las tormentas y también por el peligro de sustentabilidad de lo realizado si no se completa, el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Lisandro Enrico tomaron la decisión de encarar el completamiento de la primera etapa con fondos propios”, anunció.

“Las tareas comenzarán apenas se pueda evaluar como quedó la situación luego de la crecida”, completo el secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe. La primera etapa es una obra de emergencia que garantiza que cuando retrocede la cascada no se pone en riesgo el puente que une Rosario con Villa Gobernador Gálvez.

“Con respecto a la segunda licitación, se trata de la obra fundamental porque es un muro de hormigón que estabiliza de manera permanente y definitivamente la cascada. Tuvo fecha de inicio el 13 de julio de 2022 y fue paralizada dos días después sin avance”, se quejó el funcionario.

“Estamos haciendo gestiones de manera permanente ante el gobierno nacional para que la active porque es una obra que debe valer unos $20 mil millones y permitiría estabilizar definitivamente la cascada”, completó Mijich.