Manifestación de trabajadores metalúrgicos en Campana con apoyo santafesino

Se realizó en Campana, provincia de Buenos Aires, una masiva movilización de metalúrgicos. El objetivo fue el acompañamiento a los trabajadores de la rama siderúrgica que están con medidas de fuerza y manifestar el profundo malestar de los obreros ante los salarios bajos que atentan contra la dignidad.

Es importante saber, que el Secretariado Nacional de la UOM, solicitó un 35% de recomposición salarial y las Cámaras Empresariales en tres oportunidades se negaron a dar ese aumento, "ofreciendo un mezquino 15%".

"NO ES QUE EL GREMIO NO PIDE, ES QUE LAS CAMARAS EMPRESARIALES QUE REPRESENTAN A LOS INDUSTRIALES, NO DAN...", señalaron.

"Esperamos todos los trabajadores, que el próximo jueves 21, en el marco de la reunión de paritarias, los dueños de las empresas, valoren el trabajo de los metalúrgicos y otorguen un incremento que le de dignidad a su gente...", indicaron desde el gremio

"En caso de no ser así, la inmensa mayoría de trabajadores de la

Seccional Santa Fe que estamos encuadrados en la rama 17, tomaremos las medidas correspondientes", concluyeron.