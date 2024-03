Roberto Bursich: "Pedimos que se nos abran las puertas y que no hagan una lista de unidad entre medio de dos paredes con dos personas”

El dirigente político, miembro del partido Justicialista, Roberto Bursich, se refirió a su candidatura para dirigir la departamental de Rosario del PJ.

Al aire de Sin Mordaza TV, Bursich destacó: “Tome esta decisión porque veo que la departamental Rosario es San Luis, porque nos parecemos a los Rodríguez Saá. Está Roberto, Adolfo y Alberto. Así La Corriente y el Evita se van rotando como si fuera una empresa familiar, la departamental Rosario y no llaman a nadie, no consultan a nadie. Tienen en estado de abandono a la departamental y al partido Justicialista de la ciudad más importante de la provincia. Me parece que no está bien”.

“El año pasado hubo elecciones internas abiertas, sabes que el partido Justicialista en la ciudad de Rosario encarnado por mi amigo Sukerman fue a elecciones internas con Ciudad Futura y el Partido Justicialista perdió con Ciudad Futura. Que te quiero decir con esto, estamos haciendo mal las cosas. Creo que estamos desaprovechando oportunidades históricas y creo que no podemos cerrar al partido Justicialista a dos expresiones del peronismo que son La Corriente y el Evita”.

“Tenemos que pegar un golpe de timón rápido, tenemos que pedirle a todos los compañeros afiliados y simpatizantes del peronismo, que dejen de ser ovejitas, que dejen de ser corderos mansos, que se revelen y hablen. Todos los militantes pidiendo que haya elecciones, que se discuta, que haya congreso, que haya reuniones, que haya plenarios, que hay discusiones en los barrios, eso es lo que nosotros pedimos. Pedimos que se nos abran las puertas y que no hagan una lista de unidad entre medio de dos paredes con dos personas”.

Y finalmente, cerró: “No quiero usar la secretaria general de la departamental para después ir a ningún cargo electivo. Ni concejal, ni diputados, ni de ningún tipo. Me quiero dedicar los cuatro años a hacer la mejor secretaria y la mejor departamental del partido Justicialista en la provincia”.

