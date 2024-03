Todos los por qué de la intervención a Villa Saralegui

La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó el miércoles con 28 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones, la intervención de la Comuna de Villa Saralegui -departamento San Cristóbal -, como respuesta a una serie de denuncias presentadas por los productores agropecuarios de esa localidad.

El tratamiento legislativo estuvo precedido por una movilización de vecinos autoconvocados que llegaron a la capital provincial para apoyar el tratamiento legislativo de la intervención “para terminar con 10 largos años de pesar, sufrimiento, intimidaciones mafiosas, atentados contra las personas y sus bienes de parte del Presidente Comunal Walter Sola y sus secuaces”.

Una de las personas que vivió en carne propia las agresiones de Walter Sola, es Leonardo González Kees, quien desde un primer momento remarcó la situación que se vivía en la comuna. "Fue en Octubre de 2022 cuando sufro una agresión. Ese año, los productores dejamos de ser corderitos para oponernos al abuso del aumento de la tasa por hectárea", indicó en el programa SIN MORDAZA TV.

Entrevistado por Carlos Delicia y Darío Gómez, el productor González Kees dijo que "el presidente comunal -Walter Sola- ingresa en 2013 con una tasa que estaba en 2 litros de gasoil común por hectárea. Un distrito de 109.000 hectáreas. Y ese año lo quiere llevar de 2 a 6 litros. Hicimos una movida y logramos que se lleve a 3,6 litros".

"Y en el 2021 estaba llevando a 6 litros y nos opusimos. En la región se estaba atravesando la sequía. Ese abuso por parte del presidente comunal hizo que agotemos todas las instancias en Defensoría del Pueblo", continuó González Kees.

A ello, sumó que "el lunes 3 de octubre del 2022, con esta persona violenta surgió el problema que tuve. Ese día va con la gente de la Comuna y levanta las tranqueras. Entonces me dirijo solo a la comuna con el celular y le dije que no correspondía. Me arroja el celular y me empieza a correr y pegar. Tuve un pico de presión por un violento".

"En cuanto a la parte fiscal continuó con un nuevo aumento y con los productores se decidió dejar de pagar. Se lo llamó 'rebelión fiscal', pero dijimos basta. Nuestros abogados, tras investigaciones, descubrieron viajes al exterior por parte del presidente comunal y los hijos. Eso ahora está en la Justicia", remarcó el productor.

Agresiones e irregularidades

González Kees recordó que "en 2015 y 2017 se presenta como candidato Mauricio Sandoval. En el 2017 lo muelen a golpes. Esta semana estuvo en la Legislatura pero se tuvo que ir a Entre Ríos por temor a vivir en el pueblo".

"El año pasado se postularon 3 candidatos por la oposición, algo que celebramos los productores, y el segundo mas votado fue Gamboa. En diciembre, a través de una estrategia, no le permiten asumir. El 1° de marzo de este año, Gamboa hace una presentación en Municipios y Comunas denunciando la situación que no lo habían dejado asumir por la minoría. El 7 de marzo, recibe tres tiros por el secretario/chofer de Walter Sola", sumó.

Por último reveló que "en 2023 fueron 4 elecciones. Dos a nivel provincial, para elegir autoridades de la comuna. Ahí votaron 580, manejado por Sola. Despumes, para las elecciones a Presidente de la Nación votó el padrón que realmente está en Saralegui que es de 230 votantes".