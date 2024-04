Alarmante cantidad de lesiones en el fútbol argentino: 20 roturas de ligamentos en tres meses

Jorge Batista, reconocido médico de Boca Juniors, utilizó sus redes sociales para lanzar una crítica a la organización de los torneos. "Calendario muy apretado, terrenos de juego en algunos casos en mal estado, modas en el uso de tapones semicirculares en lugar de tapones redondos, estress psíquico (todos se juegan algo, descenso, clasificar a instancias finales, etc etc), fatiga física", señaló.

"Si bien la mayoría son lesiones indirectas también debo remarcar que en el futbol europeo se protege mas al jugador. Una o dos faltas, amarilla y luego roja. De todo esto se me ocurre una sola conclusión: No veo una salida rápida. Se seguirán rompiendo cada vez mas jugadores, esto es INEVITABLE. No hay programas de prevención que se puedan instaurar porque las variables a corregir son muchísimas y tocan intereses económicos en muchos casos. ¡Una pena!", sentenció en su reflexión.

Todos los futbolistas que sufrieron rupturas ligamentarias en el fútbol argentino durante 2024