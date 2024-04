Todo lo que tenés que saber para alentar a Unión ante Belgrano

El próximo sábado a las 21:30hs, Unión recibirá a Belgrano en el 15 de abril por la decimotercera fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024. Con vistas a ese encuentro, el club brindó un comunicado de prensa con toda la información que deben saber los hinchas para asistir al estadio.

Venta de entradas

Oficina de socios:

jueves y viernes de 9.00 a 12.00 y de 16.00 a 19.00 horas

sábado cerrado

Importante:

– los socios ingresan con carnet y cuota al día (marzo).

– traer dni.

– socios que no tengan la cuota al día no podrán ingresar. no habrá más retención de carnets, pudiendo regularizar en el momento a través de caunion.boleteriavip.com.ar e ingresar.

– carnets irregulares con fallas serán retenidos. podrán ingresar con su dni.

» Plateas para socios

Venta

– venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/event/description/779/union-vs-belgrano

– en boletería sobre bv. pellegrini el sábado desde las 15.00 horas

Precios

platea alta: $18.000

platea redonda: $13.000

» Generales no socios

Venta

– venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/event/description/779/union-vs-belgrano

– en boletería sobre bv. pellegrini el sábado desde las 15.00 horas

Precios

entradas generales preferenciales (ingreso por cándido pujato y lópez y planes): $9.900

jubilados, pensionados y damas: $5.000

menores de 11 años (inclusive) deben abonar el seguro correspondiente: $2.700

» Plateas no socios

Venta

– venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/event/description/779/union-vs-belgrano

– en boletería sobre bv. pellegrini el sábado desde las 15.00 horas

Precios

plateas alta: $28.400 (incluye entrada gral.)

platea redonda: $23.400 (incluye entrada gral.)

Calles – ingresos

– popular socios (ingreso por cándido pujato y lópez y planes)

– popular no socios (ingreso por cándido pujato y lópez y planes)

– plateas redonda y sudoeste (ingreso av. perón y bv pellegrini)

– plateas sudeste, palcos, preferencial, plateas altas y codo de damas (ingreso bv. pellegrini y lópez y planes)

– sectores para personas con discapacidad:

- discapacidades motrices: platea redonda por portón 9, sobre bv. pellegrini (cupos limitados)

- otro tipo de discapacidad: portón nº 7, sobre cándido pujato

Información adicional

menores de cinco años (inclusive): acompañado de un adulto socio no abonan platea. los no socios deberán adquirir el seguro del menor y los socios ingresan con carnet y cuota al día.