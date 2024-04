Quién sería el novio de Julieta Poggio con el tuvo un accidente

Los rumores de romance de Julieta Poggio son constantes desde que salió soltera de Gran Hermano 2022, y tras confesar que sí había tenido un affaire con Marcos Ginocchio, ahora la actriz estaría cerca de un joven millonario.

“Un festejante que claramente está muy interesado en ella y la habría invitado a pasar este fin de semana extra large a Palapas”, describió Marcia Frisciotti a Joaquín Codés.

“Este chico es mendocino y viene de familia cómoda. Es un chico muy fachero. Habrían estado juntos haciendo rafting allá en Mendoza, haciendo actividades”., continuó la panelista de Empezar el Día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Ahí, Pochi detalló: “Y ella fue con este otro amigo, Fabri Maida, y no sé si algún otro amigo más. A mí, en principio, me habían mandado el video en el boliche bailando música electrónica y me hablaron de unos besos con Fabri Maida. Pero después, alguien muy cercano a mí me dijo que no era por ahí”.

En su biografía de Instagram, red social en la que Poggio lo sigue, Joaquín Codés se presenta como Licenciado en Comercio Internacional, además de parte de la Biogamma, una empresa dedicada a la venta comercialización y distribución de productos médicos de alta complejidad.

EL ACCIDENTE QUE CASI ARRUINA EL FINDE ROMÁNTICO DE JULIETA POGGIO

En una de esas andanzas, Julieta Poggio tuvo un accidente con Joaquín Codés: “Lo que me cuentan es que habría, el tío le prestó una camioneta a él. Y parece que le se pinchó”.

“Pinchó una rueda. Y el tío estaba bastante enojado. Él estaba muy emocionado. Con amigos. Recibiendo. Llevándola a Juli Poggio, llevándola para todos lados, llevándola a hacer rafting”, precisó.

De hecho, fue ese infortunio automovilístico lo que desató el “muy reciente” romance de Poggio con el adonis cuyano.