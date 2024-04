Municipalidad y ASSA buscan prevenir la aparición de nuevos socavones

El intendente Juan Pablo Poletti recibió en la sala de reuniones del Palacio Municipal a integrantes de Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA) con el objetivo de evaluar el estado de situación de los diferentes socavones que se forman en algunos sectores de la ciudad y buscar soluciones acordes. Luego del encuentro, el mandatario y Anahí Rodríguez, presidenta de ASSA, brindaron detalles a los trabajadores de prensa sobre el estado de situación, principalmente, del socavón que se formó días pasados en la intersección de las calles 9 de Julio y bulevar.

En ese sentido, el intendente Poletti indicó que es indispensable resguardar a los vecinos y vecinas y, por tal motivo, se concretó la reunión de trabajo. “Nos comunicamos ayer con Anahí para poder encontrarnos y trabajar en conjunto. Creo que hoy la situación es realmente preocupante” indicó el intendente.

Por tal motivo, el mandatario consignó: “Nosotros lo que queremos es ponernos a disposición de ASSA. Por un lado, la empresa va a realizar una videoinspección por dentro del tubo y, por otro lado, trabajar con la Facultad de Ciencias Hídricas, con un georadar que pueda permitir ver lo que es el caño por fuera para que la gente entienda”.

Trabajar en la prevención

Durante la rueda de prensa, Poletti enfatizó la necesidad de realizar tareas de prevención: “Desde la Municipalidad vamos a realizar todos los operativos de tránsito que sean necesarios para poder garantizar el trabajo que lleve adelante ASSA, hoy con lo que está cercado se garantiza seguridad a los transeúntes que puedan seguir pasando. Asimismo, podrá seguir circulando el transporte público que pasa por calle 9 de Julio”.

En tal sentido, el mandatario añadió: “Lo que buscamos es no tener que molestar a la gente con un cambio de recorrido y por ahora está garantizado el recorrido habitual. Así que, vamos a seguir trabajando a teléfono abierto con todos los equipos técnicos, para que de esta manera, podamos estar articulando y como se dijo, tratando de hacer prevención antes de que suceda un accidente como el reciente”.

Por otra parte, el intendente se refirió a otros hundimientos que se observan en la ciudad y que también se están estudiando: “Nos informan que el de bulevar y Sarmiento no tendría inconveniente desde el punto de vista de ASSA, por lo que desde la Municipalidad vamos a romper y a hacer una inspección ocular para ver de qué problemática se trata, ahí no hay socavón según la última inspección que realizó ASSA, pero sí hay un hundimiento y tenemos que ver de qué se trata, así que nos ocuparemos desde la Municipalidad en ese sector, hasta ahora no tenemos un diagnóstico de lo que sucede ahí y queremos saber qué pasa para actuar en consecuencia”.

Respuesta de ASSA

Por su parte, Anahí Rodríguez brindó detalles sobre el encuentro que mantuvo el mediodía del viernes con el mandatario local: “Estuvimos en una reunión con el señor intendente a los efectos de tratar diversos temas, pero puntualmente el tema que nos encuentra está centrado en este socavón, en este hundimiento que se produjo en las últimas horas sobre el bulevar y 9 de Julio”.

“En los próximos días tendremos un diagnóstico certero más allá de los preliminares que podemos tener sobre la situación y también por supuesto estamos requiriendo la colaboración de la Universidad de Ciencias Hídricas para trabajar rápidamente en ese tema”, indicó la presidenta de ASSA.