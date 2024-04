Sergio Romero: “Hay dirigentes que llevan a los docentes a una lucha que después no pueden sostener”

Sergio Romero, Secretario General de UDA, comentó sobre la nueva propuesta salarial del gobierno de Maximiliano Pullaro. De manera enfática, expresó que no será cómplice de “salarios de hambre” y criticó duramente a otros gremios docentes.

En declaraciones a Cadena Oh!, Romero explicó: “Para que quede claro nosotros, el día viernes, vamos a dar el tratamiento a esta propuesta que hizo el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Nuestros delegados provinciales decidirán por la aceptación o el rechazo”.

A pesar de respetar el proceso institucional del gremio, compartió su preocupación: "Yo estoy realmente preocupado por el ofrecimiento. Un 18% que si uno lo mira con reflejo hacia diciembre es mucho menos. En la Argentina se necesitan para no ser pobre 690 mil pesos. Un docente en la provincia de Santa Fe, con 30 horas cátedra, se iría 425 mil pesos o un maestro de grado, un poquito más”.

Además, señaló: “La verdad es que estamos generando docentes pobres, muchos de ellos tiene familia y tiene que afrontar necesidades indispensables como cualquier grupo familiar. Me parece que no está haciendo el esfuerzo y el reconocimiento que debería el gobierno de la provincia”.

Finalmente, Romero dejó unas declaraciones controversiales: “¿Sabes lo que me preocupa enormemente? Cuando hay dirigentes que llevan a los docentes a una lucha que después no pueden sostener. A mí me parece que estas cosas se hacen con inteligencia y sabiduría. Lo han llevado al extremo a este conflicto. Yo escuché a personas salir de la reunión paritaria y decir ´nos descuentan, hay que tener cuidado´. Es decir, cuando uno empieza a hacerse pichi encima es porque el gobierno les ha ganado la partida y ha sido el sindicato cómplice del gobierno”.

