Javier Toledo ya se entrena a la par del grupo y podría estar a disposición frente a Morón

¡Buenas noticias para Iván Delfino! En las últimas horas, recuperó a Javier Toledo, uno de sus principales soldados en el ataque.

Durante los últimos entrenamientos, el futbolista entrenó a la par del grupo en el predio 4 de junio. Gracias a esta mejoría, estará a disposición para el choque de Colón frente a Deportivo Morón el próximo sábado a las 21:10hs en el estadio Francisco Urbano.

Vale recordar que el delantero sufrió una fractura en su pómulo izquierdo producto de un brutal cordazo por parte de Daniel Abello, defensor de Gimnasia y Tiro de Salta. Por suerte para el delantero, su proceso de recuperación fue más rápido que el esperado. Es posible que deba jugar con una máscara facial.

Por su parte, Axel Rodríguez sigue entrenando diferenciado. El ex delantero de Olimpo se está recuperando de una lesión insercional distal del músculo semitendinoso de su pierna izquierda y podría reaparecer frente a Temperley en la fecha 12.

"Me pegaron un codazo de mala leche", disparó Toledo

En diálogo con la prensa, Toledo expresó su enojo contra el cuerpo técnico y los jugadores de Gimnasia y Tiro de Salta que estuvieron dispuestos a golpear y lastimar: "El entrenador le decía a sus jugadores ‘dale, rómpelo todo'. La saqué barata porque si el golpe era en la sien no sé que habría pasado. Me sorprende de los colegas que acepten esas indicaciones, me pegaron un codazo de mala leche”