Russo valoró el esfuerzo del equipo en Brasil: "Sacamos muchas cosas positivas"

Este miércoles, Rosario Central cayó por 2-1 frente a Atlético Mineiro en el estadio Arena MRV por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Libertadores. Luego del partido, Miguel Ángel Russo valoró el esfuerzo del equipo en un escenario complicado.

"No es fácil competir de igual a igual en Brasil. Nos vamos con el dolor de la derrota, pero hicimos muchas cosas buenas para empatar. Fue un tiempo para cada uno", expresó el entrenador al comienzo de la charla con la prensa.

"No hablo de derrota injusta. Ellos tienen jugadores de jerarquía. Como dije, fue un tiempo para cada uno. En el primero le cedimos la pelota, pero más adelante en el segundo cuando la agarramos empezamos a jugar de otra manera", analizó el técnico.

Posteriormente, destacó la postura de su equipo en Brasil: "Lo bueno es que jugar como visitante como lo hicimos acá no es normal. Tenemos las cosas claras. Entendimos como jugar en el segundo tiempo".

Finalmente, no entró en la discusión por el penal no cobrado a Facundo Mallo: "No quiero hablar de los árbitros, no debo. No la vi y tengo que hablar por lo que me dicen terceros"