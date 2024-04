Lucio. V. López se movilizó por el femicidio de María Eugenia

En el mediodía de ayer, María Eugenia fue asesinada a puñaladas por su pareja en la localidad de Lucio V. López. Los vecinos del pueblo del departamento Iriondo se movilizaron para reclamar justicia por el femicidio de la joven.

La jefa de la comuna, Mónica Arán, habló con un medio rosarino y aclaró que la comuna no negó ayuda a la víctima. “La víctima se acercó a la comuna a pedir un remís para irse a Rosario, mencionando que su marido tenía problemas psicológicos y psiquiátricos”, explicó Arán.

En la misma línea, agregó: “Déjame que voy a buscar al nene a la escuela, después paso por el cajero y vuelvo por el remís. Eso fue todo lo que pidió en la comuna: un remís”.

Por otro lado, los vecinos denunciaron que desde la comuna “se llamó a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y no tuvieron respuesta”. En el mismo sentido, una de las manifestantes indicó: “Es necesario que el departamento Iriondo se haga cargo, no tenemos una trabajadora social. Necesitamos gente idónea para estos casos”.

La funcionaria local aseguró: “Llamé a Género, ahí tuve respuesta. Llamé a Niñez de Rosario porque en el departamento Iriondo no nos pudieron solucionar nada. Ella no me manifestó en ningún momento que tuviera problemas de violencia con esta pareja, pero sí sé que los tuvo con otra pareja anterior”.

“Creo que esto podría haberse evitado. Me hubiera gustado ayudarla desde otro lugar, pero no tuve la oportunidad. Yo le consulté si sufrió alguna situación de violencia y me dijo que no, que iba a retirar a su niño y se iba de la localidad”, finalizó la mandataria.