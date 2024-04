Sin Valentini, Boca dio la lista de convocados para recibir a Godoy Cruz

El mundo Xeneize esperaba con ansias esta lista de convocados de Boca para saber si estaría o no Nicolás Valentini, quien no llegó a un acuerdo para renovar su contrato que finaliza en diciembre próximo. Lo cierto es que el club dio a conocer domingo la nómina de citados para recibir a Godoy Cruz y en ella no figura el joven defensor central.

Este martes, desde las 19.30, el Xeneize se jugará en La Bombonera la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional y no contará con el zaguero, que está bien considerado por el técnico Diego Martínez pero que no seguirá jugando en el club por pedido del Consejo de Fútbol, al menos hasta que se resuelva su situación contractual. La idea del Xeneize es llegar a un acuerdo con su representante en una próxima reunión, aunque lo cierto es que hubo diferencias en un primer encuentro. El club aceptó las condiciones que pidió Valentini y le ofreció seguir hasta diciembre de 2028 con un contrato igual en los números al de Cristian Medina, pero el juninense le comunicó a los dirigentes que no firmará en esos términos. Qué dicen las partes en la renovación frustrada de Valentini con Boca En Boca creen que aceptaron todo lo que Valentini pidió desde un principio y no quieren moverse de la oferta que pusieron sobre la mesa , e incluso sospechan que puede especular con irse libre a fin de año.

Por su parte, desde el lado del jugador tienen el deseo de ser transferidos a mitad de año a Europa -no irse libre y sí dejarle dinero al club-, aprovechando su buen presente futbolístico, pero dejan abierta la posibilidad para resolver la negociación con el elenco de La Ribera. Están de acuerdos en el contrato, pero quieren cobrar un retroactivo.