Maximiliano Pullaro: "Coincidimos en los objetivos de Milei, tenemos que proponerle políticas públicas"

El gobernador Maximiliano Pullaro se manifestó sobre la actualidad política santafesina y nacional y afirmó coincidir con Milei en sus objetivos de fondo. "Sus formas incomodan pero no sus objetivos", destacó.

"Coincido en muchos objetivos que hoy tiene Milei, tiene que ver con sanear el Estado nacional. Es imposible que una economía se sostenga gastanto más de lo que ingresa. Se genera déficit que se sostiene con emisión monetaria e inflación", apuntó.

"Yo en Milei miro más el fondo que la forma. La forma me incomoda porque es una persona que no dialoga y tiene expresiones que no estamos afcostumbrados. Pero el fondo es un estado saneado y que Argentina tenga futuro económico".

En este sentido, remarcó que las diferencias se fundan en lo que respecta a la provincia de Santa Fe. "Cuando sacaron los subsidios nos manifestamos, cuando quisieron poner retenciones nos manifestamos. Creo que eso es, tenemos que construir una reflexión seria, que la provincia lleve indicadores y le proponga políticas públicas".

Obra pública

"El gobierno nacional tomó la decisón de cortar la obra pública para salir del déficit fiscal que venía teniendo, una decisión que no fue acompañada por el Gobierno de Santa Fe. Tenemos obras en toda la provincia que están paradas".

"Las obras públicas provinciales ya las hemo retomado, estamos haciendo una inversión importante para sostener a los trabajadores de la construcción que son 40 mil en Santa Fe. Vamos a invertir 450 mil millones de pesos en obras durante el 2024".

Región Centro

Ante la consulta por el manejo de la región, Pullaro destacó "Entendemos que es fundamental. Tenemos el 25 por ciento del produco interno nacional y el 40 por ciento de las exportaciones. Somos 8 millones 960 mil personas, 2 millones de personas del sector privado".

"La potencia que tiene la región es inconmensurable. Es fundamental para sacar Santa Fe adelante, pero también para cambiar el modelo eocnómico de la República Argentina. Las provincias productoras aportamos para sostener el espacio geográfico de Argentina y demostramos que le puede ir mucho mejor".

Sobre la Hidrovía, señaló que están trabajando para "liberar el proceso que viene sobre la licitación de la Hidrovía. Le corresponde a Santa Fe, a la región Litoral. Somos el río Paraná, está en nuestro ADN productivo".

