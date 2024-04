Ante la denuncia contra Vallejos desde la justicia no hay información

La justicia local parece haber "dormido" la denuncia formulada recientemente contra el intendente de Reconquista, Enri Vallejos. ahora, el mandatario quiere conocer si desde el Ministerio Público de la Acusación se está investigando y pide urgente una audiencia y ser citado a responder cualquier cuestionamiento existente.

Aquí la presentación reciente que hizo el mandatario municipal a la justicia:

SEÑOR FISCAL A CARGO DE LA INVESTIGACIÓN DEL LEGAJO QUE CORRESPONDA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN DE LA CIUDAD DE RECONQUISTA.-

El que suscribe, AMADEO ENRIQUE VALLEJOS, DNI N° 22.011.505; con el patrocinio letrado del Dr. Andrés Santos I. Ghio, me dirijo al señor Fiscal; en el marco de la C.U.I.J. que necesariamente se debió registrar conforme los hechos que más abajo relato; y como mejor proceda en derecho, digo:

Que habiendo tomado conocimiento por medios periodísticos locales (acompaño al presente impresión de uno de ellos); que algunos concejales me habrían denunciado o bien solicitado al MPA que se investigue una supuesta conducta ilícita por parte del suscripto y conforme el tenor de las notas periodísticas con más la eventual apertura de un legajo con asignación de un fiscal, me coloca en situación de imputado y/o denunciado lo que, me ocasiona un grave perjuicio personal, moral, y profesional pero por sobre todo entiendo que la intencionalidad de ésta falsa denuncia es socavar las confianza que ha depositado la ciudadanía en mi persona y dado que no he cometido hecho delictivo alguno, solicito al distinguido señor Fiscal se extraigan copias a nuestro exclusivo costo y cargo de la totalidad del legajo fiscal correspondiente.-

Que dada la absoluta ajenidad del suscripto en la comisión de cualquier delito que en forma canalla, tendenciosa y con absoluta mala fe; se me atribuiría; vengo a peticionar al señor Fiscal, que de entender que existen elementos y evidencias suficientes para proceder en ése sentido; se fije día y hora de audiencia a los efectos de receptárseme audiencia imputativa del art 274 del CPP; todo a los efectos del art 259 de mismo cuerpo legal.-

Desde ya quedo a disposición del Señor Fiscal a los efectos que correspondan y/o para brindar cualquier tipo de información que se me requiera.-

Solicito tenga por formulada propuesta de abogado defensor en la persona del dr. Andrés Santos Indalecio Ghio; abogado del foro de Reconquista; quien acepta el cargo con la firma del presente siendo un acto de defensa y constituye domicilio en casilla de correo [email protected] e mail en

PETITORIO:

1.-) Me tenga por presentado y domiciliado.-

2.-) Disponga de así entenderlo el señor Fiscal fecha y hora para receptar al suscripto audiencia imputativa, si estima contar con elementos de probabilidad para que sea imputado, todo a los efectos del art. 259 segundo párrafo de C.P.P.-

3.-) Tenga por peticionada el señor Fiscal; en forma expresa; se extraigan copias del legajo a mi exclusivo costo y cargo.-

4.-) Tenga por formulada propuesta de abogado defensor y por aceptado el cargo respectivo.-

Saludo a Ud. Atte.