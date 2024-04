Fabiana Cantilo admitió haber estado enamorada de Charly García

Fabiana Cantilo había salido amorosamente con Charly García durante un tiempo, hace poco menos de 40 años, cuando Fito Páez apareció en su vida y lo desplazó para convertirse en su pareja por seis años.

Si bien la cantante ha hecho mención ha esta situación en otras oportunidades, en su entrevista en Soñé que volaba (Olga) reveló cómo ocurrieron realmente los hechos y contó por qué no quiso seguir con el reconocido artista: "Charly se ofendió porque dije que tenía miles de minas y yo me le escapé. Igual sí le di bola pero de golpe dijo 'no quiero más'. Yo estaba enamorada mal, pero él tenía su arsenal".

"Y, de la nada, apareció Fito y Fito mata a Charly", explicó la interprete, por lo que Jimena Barón acotó: "Lo echaste a Charly por Fito". Entonces, aseguró: "Sí, es lo que digo siempre. Porque, aparte, Fito era hipnotizante".

Fuente: Exitoina