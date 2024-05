Colón enfrenta a Almagro con el objetivo de mantener la cima de la Zona B

Este viernes a partir de las 19:10hs, Colón se mide con Almagro en el estadio Brigadier Estanislao López por la decimocuarta fecha de la Primera Nacional. El árbitro del encuentro será Luis Lobo Medina.

El Sabalero buscará seguir por la senda del triunfo para mantener la cima de la Zona B. Hasta el momento, comparte la punta con San Telmo, ambos con 28 puntos pero los santafesinos con una mejor diferencia de gol.

En cuanto al equipo, Iván Delfino planea realizar dos cambios. Por un lado, Ezequiel Herrera regresará al equipo tras superar su lesión e ingresará por Julián Navas. Sin dudas, el juvenil es una pieza clave y tendrá su puesto asegurado.

Por otro, Alexis Sabella volverá al once en lugar de Javier Toledo. De este modo, Braian Guille jugará como único punta, posición en la cual rindió y marcó una diferencia. Por el momento, Axel Rodríguez no está en condiciones y ni siquiera fue convocado, por lo que el técnico apuesta por el ex Racing y Olimpo.

Por su parte, Almagro, viene de vencer por 1-0 a Almirante Brown como local. Esta noche en el Cementerio de los Elefantes buscará cortar una racha de 24 partidos (seis empates y 18 derrotas) sin ganar como visitante.

Probables formaciones

Colón: Manuel Vicentini; Ezequiel Herrera, Hernán Lópes, Paolo Goltz, Facundo Castet; Sebastián Prediger; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Alexis Sabella, Ignacio Lago; Braian Guille. DT: Iván Delfino.

Almagro: Nereo Champagne; Matías Molina, Juan Francisco Mattia, Arian Giordano o David Puca y Laureano Puñet; Nahuel Basualdo, Luis Jérez Silva y Patricio Pérez; Joel Orlando, Tiziano Dornell y Juan Mendoza. DT: Lucas Sparapani.