Las compañías de seguro ya no estarán obligadas a cubrir el servicio de grúa y auxilio mecánico

Las compañías de seguro ya no estarán obligadas a cubrir el servicio de grúa por desperfectos mecánicos, problemas con la batería, neumáticos o mecánica ligera. Así lo estableció el Gobierno a través de una resolución que se publicó el viernes en el Boletín Oficial a través de la Superintendencia de Salud de Seguros (SSS).

Lo publicado en el BO es una modificación de la cláusula “CG-CO 4.1. Gastos de Traslado y Estadía” y la derogación de la cláusula “CA-CO 15.1 Servicio de Remolques”.

En este contexto de recesión económica, la medida representa un severo golpe al bolsillo, ya que los asegurados que, ante el daño de su auto o moto, necesiten este servicio, deberán contratarlo de forma adicional, ya sea con la misma compañía de seguros o con un proveedor externo.

"Esto ya ocurrió hace muchos años cuando se tenía la opción de contratar la póliza con o sin cobertura de auxilio. Hoy va a pasar lo mismo. Lo que dice la Superintendencia es que no va a ser obligatorio prestar el servicio de grúa, pero no impide que las compañías lo hagan", explicó Carlos Rosenbusch, Broker de Seguros.

Por otro lado, Rosenbusch detalló que la póliza no puede modificarse sino hasta su vencimiento, por lo que, si el acarreo de grúa se encuentra incluido, seguirá vigente hasta que finalice la cobertura. Asimismo, admitió que, a pesar de que no será obligatorio prestar este servicio, ello no significa que se abaratarán los costos que pagarán los asegurados.

