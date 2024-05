Migue Granados le respondió a Jorge Rial tras sus dichos contra el streaming

Migue Granados se metió de lleno en la polémica sobre si hay edad para realizar streaming, como uno de los referentes de este formato.

El creador de Olga habló sobre la crítica de Jorge Rial donde aseguró: "El streaming no es para mayores de 40. No hagan el ridículo. Quiéranse un poco. Dejen a los pibes".

Por esa razón, el artista defendió su idea sobre que "el streaming no tiene edad, hay para todos los gustos y está comprobado". Incluso, él hizo una gran apuesta en su canal con Yayo Guridi en “Se extraña a la nona” a sus 58 años y terminó siendo el programa más visto.

Además, el periodista hizo esta critica luego de que Casella debutó en Bondi Live en esta plataforma. Entonces, Migue Granados mostró su molestia en Socios del espectáculo (El Trece): "Pará hermano, arrancó hace un día. Está construyendo. Hay mucha gente que consume a Beto que lo quiere ver en otra plataforma. Nosotros cuando empezamos también nos veía menos gente".

Qué dijo Beto Casella sobre las críticas de Jorge Rial

Beto Casella recogió el guante y defendió su lugar en el streaming Bondi, donde debutó esta semana. "Varios profesionales entonces se tendrían que retirar de YouTube y el streaming con millones de seguidores... es una estupidez total pensar que el streaming es para pibitos", sentenció el conductor en una nota con Socios del Espectáculo (El Trece).

"Me parece una idea estúpi..., de alguien que tiene una cabeza vieja. Yo salgo a ganarme la vida pensando que le va a divertir a la gente", disparó Beto Casella. Y sumó filoso: "Algunos podemos salir a la calle todo el día y que te digan 'te banco', pero hay gente que no puede salir a la calle... Los que se metieron en la grieta muy jugados, los escrachan".

"Tenés tuiteros periodistas, un poquito olvidados, que se están subiendo a Twitter más picantes que antes, porque antes opinaban de manualidades, y cuando te querés acordar, te ofrecieron un programa o ser panelista de un programa. Es una jugada, como decían nuestras madres: ‘Somos pocos y nos conocemos mucho’. Entonces está bien, que cada uno se gana la vida como puede, y uno se gana la vida según lo que tiene en la cabeza", planteó.

"Yo por suerte y gracias a Dios, mi empresa nunca me dijo qué tengo que decir, qué línea seguimos o ‘salí a pegarle a este’. Espero no tener que hacerlo nunca porque ya estoy grande y ya no creo, a esta altura, que me dedique a eso. Ando tranquilo y puedo estar acá hablando una hora con ustedes y pasa el de la bici o pasa el de la moto diciendo ‘Betito, Betito’, que ese es mi principal capital. Después que cada uno haga lo que quiera, lo que se le cante con libertad", expresó.

"Mientras sea genuino, te va a ir bien y te van a recibir bien. Y si no, estás agazapado en las redes esperando que a lo demás les vaya mal. Hay colegas que están todo el día mirando a ver si le va mal al otro. No se puede vivir así, me parece que te enferma tanto odio", concluyó Beto Casella.

Fuente: Exitoina