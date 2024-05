Gabriel Darrás se mostró con ilusión para las elecciones: "Queremos una organización que se aggiorne y se involucre""

Posteriormente, enfatizó en la importancia de estas elecciones: "Hace 40 años que no había elecciones porque todos los candidatos se presentaban sin oposición. Es un hecho inédito".

Por último, reconoció que su interés por participar se debió al escándalo que rodeó a César Chemes: "Seguramente si no hubiese pasado lo que pasó no me hubiese presentado. Algunos me dicen que no me presente, pero en realidad me preocupaba más antes porque uno necesita involucrarse".

