Kily González habló antes del debut en la Liga Profesional: "Unión se tiene que acostumbrar a pelear cosas importantes"

Unión se prepara para comenzar un nuevo campeonato en la Liga Profesional y las esperanzas se renuevan. Este viernes al mediodía luego de la práctica en Casasol, Cristián González brindó una conferencia de prensa y volvió a dejar su postura sobre cómo debe cambiarse la mentalidad en la institución.

"Unión se tiene que acostumbrar a pelear por cosas importantes. Cuando uno llega a un lugar debe intentar cambiar la historia para mejorar y esa es nuestra intención. Si bien tenemos un plantel corto, con fallas, está en mí corregir y mejorar", expresó.

"Hay que salir de la zona de confort, Unión tiene que competir de verdad y cambiar la cabeza. Tenemos que asumir pelear por algo, Unión es un club en el que la gente sufre mucho. Los que estamos acá tenemos que revertir esto. Hay que pelear con las armas que uno tenga", enfatizó el Kily con la intención llegarle a los hinchas.

La caída repentina en la Copa Argentina frente a un rival de menor jerarquía suscitó enojo y tensión de los hinchas contra el entrenador. Sin dudas, fue un mazazo que no esperaban. Al respecto, González admitió: " Fue un partido muy malo en Junín, una desilusión muy grande para nuestra gente. Por culpa de esa derrota tuvimos una charla muy íntima entre nosotros, no nos podemos permitir que nos pase eso, es una herida que está ahí".

"Me pegó muy fuerte lo del último partido, me reuní con los dirigentes y di la postura de lo que quería. Soy el primero que si no estoy convencido me voy, si no soy potable me voy. Recibí un mensaje de respaldo que transmití a mis jugadores y decidimos seguir. Esa herida está ahí pero hay que revertirlo, el lunes tenemos que demostrar que el equipo se identifica con nuestra gente. Es el gran desafío entre nosotros", insistió.