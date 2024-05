El dólar blue volvió a caer cinco pesos y van dos semanas de cotización estable oscilando entre $1.045 y $1.040. Por el lado de los financieros, hoy subió fuerte el volumen de liquidación y se negociaron en el segmento de contado US$ 432,35 millones, muy por encima que el promedio semanal.

De esta manera, la mayor oferta por parte del dólar blend hizo bajar los financieros que esta semana cayeron entre 3,5% promedio y dejaron las cotizaciones por bajas en el acumulado del mes.

Lo positivo de la mayor liquidación del agro es que el Banco Central se pudo quedar con S$ 228 millones en el mercado de cambios y acumuló en la semana compras por US$ 802 millones para seguir engrosando las reservas.

Dólares

El dólar blue cotizó a la baja este viernes y se ofreció a $1.010 para la compra y $1.040 para la venta, con una caída de cinco pesos respecto del cierre de ayer. La divisa marginal cierra la semana sin cambios y esta en el mismo nivel que el viernes pasado.

Tras el ajuste diario de cincuenta centavos, el tipo de cambio mayorista cerró la semana a $882,50 con lo cual la brecha con el dólar paralelo es de 17,85%.

En tanto, los dólares financieros corrigieron a la baja. El dólar MEP cayó a $1.036,44 y el contado con liquidación a $1.079,92. Las brechas se siguen comprimiendo con una máxima de 22,4% para el caso del CCL y de 17,44% para el MEP que volvió a quedar por debajo del blue.

El valor del billete en el Banco Nación es de $901,50 y en el promedio de los bancos es de $922,24.

Banco Central

El BCRA terminó la última rueda de la semana con compras por US$ 228 millones en el mercado de cambios.

En la semana totalizó compras por US$ 802 millones, en el mes lleva adquiridos US$ 1.107 millones y desde diciembre 2023 suma US$ 15.831 millones.

Tras las compras y revaluaciones, las reservas brutas de la autoridad monetaria ascendieron 324 millones de dólares para finalizar en US$ 28.360 millones,informó Noticias Argentinas.