Hallaron a un hombre apuñalado en Fortín Olmos

Un hombre fue encontrado sin vida este sábado por la noche. La víctima, identificado como Simón Britos de 79 años, presentaba una puñalada y fue hallado en la cama de su vivienda en la localidad de Fortín Olmos

Fueron los vecinos quienes alertaron a un familiar que no lo habían visto en todo el día desde la noche del viernes, fue allí, que dieron aviso a los funcionarios policiales de la comisaría tercera, quienes en compañía de un sobrino de Britos, ingresaron a la casa y se encontraron con el hombre fallecido en su cama, con al menos una puñalada, su rostro tapado con una sábana y el cuerpo con una frazada. Según los primeros informes indicaban que había sangre por todos los sectores de la vivienda, principalmente en el baño.

Una vecina dijo que le llamó la atención que en la mañana de este sábado Simón no había salido del departamento que vivía, dijo que su hora habitual de salida hacia el mercado del barrio, era bien temprano. “Escuchábamos el Tv que estaba encendido, golpeamos y no nos atendió, allí avisamos a la familia, luego a la policía y posteriormente al dueño de los departamento para abrir la puerta, pero al no tener llaves, hubo que romper para ingresar y allí nos encontramos con todo la escena”, dijo la mujer.

“Luego me tocó pasar como testigo, allí pude observar que había manchas de sangre cerca de la puerta de la habitación, luego vi que Simón estaba en la cama atravesado, boca abajo con las manos atadas hacia atrás, con la cabeza tapada”, agrego.

Al lugar en compañía del jefe de la Unidad XIX, Ariel Omar Monje, llegó la Dra. Fidalgo, médica policial, quien se sumó a las tareas de los peritos forenses. Luego de más de una hora y media de trabajo, llegó la morguera policial para trasladar el cuerpo en principio hacia Vera para realizar la correspondiente autopsia.